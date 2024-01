Erfurt - Die Veranstalter der Automobilmesse in Erfurt haben sich mit dem Besucherandrang in diesem Jahr zufrieden gezeigt. „Gestern hatten wir einen richtig guten Tag und heute sieht es auch gut aus“, sagte ein Sprecher am Sonntag. Im Vorjahr hatten über 28.000 Menschen die Messe besucht. In diesem Jahr hoffe er auf etwas mehr Besucher, so der Sprecher. Die Messe hatte am Freitag begonnen.

Zur 16. Auflage der Messe präsentierten sich nach Veranstalterangaben etwa 130 Aussteller auf dem Messegelände - so viele wie noch nie. Insgesamt 37 Automarken waren in drei Messehallen vertreten.

Inhaltlich ging es um neue Trends bei der Elektromobilität und oder beim Autotuning, aber auch um Konzepte für die Stadtentwicklung. Auf der Messe stellte sich auch das Thüringer Kfz-Handwerk mit Job- und Ausbildungsangeboten vor.