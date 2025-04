Die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg in zwei Landkreisen als hoch eingestuft worden. (Symbolbild)

Lindow/Potsdam - Die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg wieder gestiegen. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin war die Feuerwehr im Einsatz, weil nach Angaben des Kreisbrandmeisters rund 2,8 Hektar Waldboden bei Lindow-Gühlen Feuer fingen.

In Brandenburg herrscht weitgehend die Waldbrandgefahrenstufe 3, was eine mittlere Gefahr bedeutet. Für die Landkreise Havelland und Potsdam-Mittelmark wies das Agrarministerium aber eine hohe Gefahr (Stufe 4) aus.

Auch in den kommenden Tagen soll es weitgehend trocken bleiben, Regen ist laut DWD am Wochenende kaum in Sicht. Die frühlingshaften Temperaturen von um die 22 Grad in Teilen Brandenburgs sollen aber deutlich fallen.

Am Donnerstagnachmittag war die Feuerwehr bei Lindow mit einer Drohne im Einsatz, um sich einen Blick über den Brand in einem Kiefernwald zu verschaffen. Die Schwierigkeit war, dass die Waldwege wegen Holzrückarbeiten beschädigt waren, wie Kreisbrandmeister Olaf Lehmann sagte. Feuerwehr-Fahrzeuge seien nicht durchgekommen. Auch nach Ende der Löscharbeiten waren Kräfte am Vormittag noch zur Kontrolle am Brandort im Einsatz.