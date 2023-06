Pirna - Wegen der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr vor allem im Norden Sachsens weiterhin hoch. In den nördlichen Teilen der Landkreise Görlitz, Bautzen und Meißen sowie in Dresden, im Kreis Nordsachsen und in der Leipziger Region galt am Montag die zweithöchste Warnstufe 4. Der Deutsche Wetterdienst sagte allerdings für Dienstag Regen und damit vorübergehend eine Entspannung der Lage voraus.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Sie werden vom Deutschen Wetterdienst berechnet. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen.