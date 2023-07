Hohe Waldbrandgefahr am Wochenende in Sachsen

Pirna - Die anhaltende Trockenheit hat in Sachsen wieder zu einer hohen Waldbrandgefahr geführt. Am Samstag wurde für den Norden des Freistaates die zweithöchste Stufe 4 gemeldet. Am Sonntag sollte dort sogar Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) erreicht werden, während für die übrigen Landesteile und selbst für das meist weniger gefährdete Bergland von einer hohen Gefahr ausgegangen wurde. Für Montag sagte der Deutsche Wetterdienst dann starke Schauer und Gewitter voraus, was zu einer Entspannung der Lage führen sollte.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Sie werden vom DWD berechnet. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen.