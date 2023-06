Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Unwettergefahr am Donnerstagnachmittag hoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, sind am Vormittag schauerartige Regenfälle und Gewitter zu erwarten. Am Nachmittag bilden sich kräftige Schauer und Gewitter aus, die sich zu einem Unwetter entwickeln können. Der Wetterdienst rechnet gebietsweise mit großem Hagel, Orkanböen und heftigem Starkregen. Sogar vereinzelte Tornados schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen erreichen dabei 26 bis 29, im Harz 22 bis 26 Grad.

Starkregen, Schauer und Gewitter ziehen sich bis in die Nacht zum Freitag. Es kühlt ab auf 13 bis 17 Grad. Blitz, Donner und Regen ziehen sich am Freitag im Tagesverlauf zurück. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24, im Harz zwischen 19 und 21 Grad.

Bei 9 bis 13 Grad bleibt die Nacht zum Samstag trocken. Der Samstag bringt ruhigeres Wetter mit sich: Es wird heiter und trocken bei 23 bis 25, im Harz je nach Höhenlage bei 17 bis 22 Grad.