Tausende Menschen, bunte Paraden, aber auch rechte Gegendemonstranten: Wie Halle sich auf einen besonderen CSD und einen Tag voller Spannung vorbereitet.

Halle - Wegen des Christopher Street Day (CSD) und mehrerer weiterer Demonstrationen rechnet die Polizei am Samstag in Halle mit tausenden Teilnehmenden. Wie die Polizei mitteilte, sind mehrere Kundgebungen, eine Fahrraddemo sowie zwei Aufzüge - einer davon im Rahmen des CSD, der andere von der rechten Szene - angemeldet. Beginn ist teils schon ab 10.00 Uhr, die Veranstaltungen sollen sich über den gesamten Tag erstrecken.

Rechte Gegendemonstration angemeldet

Die Polizei bestätigte, dass neben dem CSD und weiteren Kundgebungen auch eine rechte Gegendemonstration angemeldet ist. Dafür seien bis zu 1.000 Teilnehmende angekündigt. Ob diese Zahl erreicht werde, bleibe abzuwarten, hieß es.

Die Polizei will mit einem Großaufgebot präsent sein. Ziel sei ein friedlicher Verlauf der Versammlungen sowie der An- und Abreise. Dazu setzt die Polizei auch auf sogenannte Konfliktmanager, die als Ansprechpartner vor Ort erkennbar sein werden.

Historischer Ursprung in New York

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern.