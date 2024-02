Noch immer gibt es in einigen Gebieten an Niedersachsens Flüssen aufgrund der Hochwasserlage keine Entwarnung. Regen in den kommenden Tagen könnte die Lage noch weiter verschärfen.

Hannover - An mehreren Orten in Niedersachsen sind die Pegelstände der Flüsse Aller, Leine und Fuhse weiterhin hoch. Sieben Pegelmesspunkte zeigten am Donnerstagvormittag nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die höchste der drei Warnstufen für das Binnenland an. Die besagt, dass Straßen und Grundstücke in den betroffenen Gebieten überschwemmt werden können. An elf weiteren Messstationen wurde die Meldestufe zwei ausgerufen. Für die kommenden Tage erwartet die Behörde weiter steigende Pegelstände.

Auch in den Talsperren im Harz befindet sich momentan mehr Wasser als üblich. Die Odertal- und die Eckertalsperre sind laut NLWKN zu 85 Prozent, die Okertalsperre sogar zu 92 Prozent gefüllt. Normalerweise liege der durchschnittliche Füllstand in dieser Jahreszeit bei 68 Prozent.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es regnerisch. Am Freitag ziehen Regenwolken über den Westen Niedersachsens, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Und auch am Wochenende kommt es immer wieder zu Regen und Sprühregen.