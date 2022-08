Hohe Erntemenge bei Getreide in Niedersachsen

Hannover - Trotz des sehr trockenen Wetters ist die diesjährige Getreideernte in Niedersachsen laut Statistischem Landesamt gut verlaufen, zumindest was die Menge betrifft. Nach vorläufigen Ergebnissen liegt die Ernte in diesem Jahr mit rund 5,9 Millionen Tonnen Getreide (ohne Körnermais) um 10,7 Prozent über der Ernte des Vorjahres, teilte das Landesamt am Dienstag in Hannover mit. Die Anbaufläche lag mit 765.700 Hektar etwas über dem Vorjahreswert (763.600 Hektar). Bis auf wenige Gebiete an der Küste ist die Ernte beim Getreide (ohne Körnermais) und Raps abgeschlossen. Rein von der Menge her liegen die Erträge beim Getreide im Durchschnitt 9,3 Prozent höher als der Mittelwert der vergangenen sechs Jahre.

Der Winterweizen habe jedoch an vielen Orten nicht einen ausreichend hohen Proteingehalt gehabt, um für die Lebensmittelindustrie infrage zu kommen, hieß es.

Der Winterraps hingegen profitierte von der feuchten und milden Witterung des Februars und brachte einen guten Ertrag, einen guten Ölgehalt und hohe Erzeugerpreise - die Ernte sei zuletzt 2014 auf einem ähnlich guten Niveau gewesen.

Der Niederschlag war abseits der Küstenregion recht niedrig. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge lag im Juni bei 42,3 Millimeter und im Juli bei 44,4 Millimeter und damit deutlich unter den Regenmengen des langjährigen Mittels (1981 - 2021) von 71,6 beziehungsweise 76,2 Millimetern. Gerade auf sandigen Böden gestaltete sich der Getreideanbau damit sehr schwierig; die Landwirte mussten intensiv beregnen. Besser sah die Lage auf den Lehmböden in Südniedersachsen und den Marschböden im Norden aus, dort wird Wasser im Boden deutlich besser gespeichert.