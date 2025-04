Ein Feuer zerstört ein ganzes Gebäude in einem Ort nahe Plauen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Hofladen und Scheune im Vogtland in Flammen - Drei Verletzte

Die Feuerwehr konnte den Hofladen in Rosenbach nicht mehr retten. Doch niemand wird schwerer verletzt. (Symbolbild)

Rosenbach/Vogtland - Drei Menschen sind bei einem Brand im sächsischen Rosenbach (Vogtlandkreis) verletzt worden. Demnach sei am Dienstag aus bisher unbekannten Gründen eine Scheune in einem Vierseitenhof in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die 81-jährige Hausbewohnerin sowie eine Nachbarin und ein 27-Jähriger sind dabei leicht verletzt worden, wie es weiter hieß.

Die Scheune brannte vollständig nieder. Darin soll sich ein Hofladen befunden haben, der den Flammen zum Opfer fiel. Die Schadenshöhe wird aktuell auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.