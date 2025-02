Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart lassen die nicht endenden Spekulationen über seine Zukunft kalt. „Diesmal konnte ich wirklich nur schmunzeln“, sagte der 42-Jährige angesprochen auf einen Medienbericht, nach dem eine heiße Spur im Sommer zu RB Leipzig führen soll.

„Es würde mich tatsächlich interessieren, wie sich diese Dinge entwickeln“, meinte Hoeneß. Er sehe sich aber nicht veranlasst, sich „jedes Mal, wenn da aus meiner Sicht Dinge gefühlt aufgewärmt werden, dazu zu äußern“. Er stehe mit dem VfB im „ständigen Austausch“.

Hoeneß' Vertrag in Stuttgart läuft noch bis zum 30. Juni 2027, enthält aber eine Ausstiegsklausel. Für eine feste Ablöse von angeblich bis zu acht Millionen Euro kann er den schwäbischen Fußball-Bundesligisten vorzeitig verlassen - allerdings nur zu einem Club, der international spielt. Ob es für Marco Rose als Trainer in Leipzig über den Sommer hinaus weitergeht, ist fraglich.

Gegen Bayern mehr Effizienz erforderlich

Gegen den FC Bayern München brauchen die Stuttgarter am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) laut Hoeneß Mut, Courage, Leidenschaft - und vor allem mehr Effizienz. Beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim habe am vergangenen Sonntag zwar das Ergebnis nicht gepasst. Was das Herausspielen von Chancen betrifft, habe seine Mannschaft aber einen Schritt nach vorn gemacht.

Der VfB hat aus den zurückliegenden fünf Liga-Partien nur vier Punkte geholt und ist vor dem Auftakt des 24. Spieltags Tabellensiebter. Die Bayern reisen als Spitzenreiter an und liegen acht Zähler vor Verfolger Bayer Leverkusen.