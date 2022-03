Höhlen-Unglück: Deutscher Leichtathletik-Star stirbt auf Mallorca

Ein Leichtathletik-Star verunglückte am Dienstag während einer Höhlen-Wanderung auf Mallorca. Bei dem Opfer handelt es sich um den Sportler Alexander Lubina. Trotz Hinweisschildern begab er sich auf gefährliche Pfade.

Mallorca/DUR - Der deutsche Leichtathlet Alexander Lubina ist im Alter von 42 Jahren in einer Höhle auf Mallorca ums Leben gekommen.

Der bekannte Nordrhein-Westfale war trotz des örtlichen Sturms und aufgestellten Hinweisschildern, die vom Meer ausgewaschene Höhle bei schlechtem Wetter nicht Fall zu betreten, eine Treppe an einer Klippe hinuntergestiegen. Am Fuße angekommen erwischte den Sportler eine starke Welle, riss ihn mit und schleuderte Lubina so gegen Felsen.

Ein Arzt eines nahegelegenen Hotels reagierte auf diesen Vorfall und konnte nur noch beobachten, wie es die Leiche Lubinas auf das offene Meer hinaus trieb. Taucher der Polizei konnten aufgrund des Unwetters diese erst am Abend bergen.

Lubinas Verein trauert um Mitglied

Sein Verein, der TV Wattenscheid 01, bestätigte am Donnerstag den Tod von Lubina via Social Media: "Der TV Wattenscheid 01 Leichtathletik e.V. ist mit den Gedanken bei den Angehörigen von Alexander Lubina und wünscht den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit vor allem Stärke."

Weiter heißt es in dem Facebook-Post: "Alexander Lubina trainierte beim TV Wattenscheid gemeinsam mit Jan Fitschen unter Trainer Tono Kirschbaum und nahm für den TV 01 im Jahre 2002 an den Leichtathletik-Europameisterschaften teil, über die 10.000 Meter. Daneben gewann Alexander Lubina insgesamt elf Deutsche Meistertitel, sowie unzählige Medaillen."