Schleiz - Die AfD-Niederlage bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis ist nach Ansicht von AfD-Landeschef Björn Höcke auf bundesweite Entwicklungen zurückzuführen. Der Erfolg von Kandidat Uwe Thrum in der ersten Wahlrunde habe die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf den Kreis gelegt, äußerte Höcke am Sonntag auf der Plattform X, vormals Twitter. „Und die gegnerischen Kräfte des ganzen Landes brauchte es, um in der Stichwahl das Blatt nochmal zu wenden.“

Thrum hatte trotz Vorsprungs in der ersten Runde am Sonntag die Stichwahl gegen CDU-Kandidat Christian Herrgott verloren. Herrgott erreichte 52,4 Prozent der Stimmen, Thrum kam auf 47,6 Prozent. Den ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Thrum mit 45,7 Prozent der Stimmen dominiert. Herrgott kam auf 33,3 Prozent. In den vergangenen Wochen waren deutschlandweit Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen.