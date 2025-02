Osnabrück - Bei einem Auffahrunfall auf der A1 nahe Osnabrück ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, fuhr ein Auto mit sieben Insassen auf ein weiteres Fahrzeug mit fünf Insassen auf. Eine 50 Jahre alte Frau war demnach nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt. Das unfallverursachende Auto war einer Sprecherin zufolge Teil eines Hochzeitskorsos.

Nach dem Zusammenstoß waren demnach insgesamt neun Fahrzeuge mit einer größeren Anzahl an Menschen an der Unfallstelle - sieben davon gehörten zu einer Hochzeitsgesellschaft. Der Unfall sorgte vor Ort für eine hitzige und aufgeheizte Stimmung, wie es hieß. Die Polizei konnte die Menschen besänftigen und zum Weiterfahren animieren. Die A1 wurde in Richtung Bremen zwischenzeitlich gesperrt.