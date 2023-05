Dessau-Roßlau - Unbekannte haben zwei hochwertige Saxofone bei einer Veranstaltung in Dessau gestohlen. Die Musikinstrumente samt Mundstücken im Wert von etwa 7500 Euro seien am Samstag offenbar während des Ausladens von Boxen und Instrumenten entwendet worden, teilte die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonntag mit. Die Polizei sucht nun Zeugen.