Erfurt - In Thüringen wird bis zum Heiligabend landesweit mit einem deutlichen Anstieg der Wasserstände gerechnet. Laut der Hochwassernachrichtenzentrale werden in den Mittelgebirgslagen des Südharz, sowie dem südlichen Thüringer Wald Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90, lokal in Staulagen auch bis zu 100 Liter pro Quadratmetern erwartet. In den übrigen Landesteilen werden 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es ab Freitagnacht bis Sonntag erneut ergiebige und langanhaltende Niederschläge geben. Ab Montag sollen laut DWD die Niederschläge zögerlich von Westen nachlassen.

Der Regen in der Nacht zu Donnerstag habe bereits zur Überschreitung des Richtwertes für den Meldebeginn an einzelnen Pegeln am Südharzrand im Norden und im Gebiet der oberen Werra im Süden des Freistaates geführt. Landesweit seien die Böden bereits stark wassergesättigt, hieß es. Sollte sich die Niederschlagsprognose bestätigen, werden ab Freitagabend und vor allem im Tagesverlauf des Samstags deutliche Wasseranstiege erwartet.