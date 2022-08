Hochwasserschutz: Erster Spatenstich in Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) - Die Stadt Frankfurt (Oder) bekommt an ihrer Oderpromenade nördlich des Grenzüberganges „Stadtbrücke“ einen verbesserten Hochwasserschutz und eine neue Gestaltung. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) setzten dafür am Mittwoch den ersten Spatenstich. Insgesamt werden bis Ende 2024 auf rund 500 Metern Länge 22,4 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln investiert.

„Genau 25 Jahre nach dem extremen Oderhochwasser 1997 wird dieses komplexe Bauprojekt den Hochwasserschutz in der Frankfurter Innenstadt auf ein neues Niveau heben“, sagte Umweltminister Vogel. Die Stadt bekomme zudem mit vier sogenannten Viewpoints und einer neugestalteten Promenade ein attraktives Gesicht direkt am Fluss. Laut Vogel wird Frankfurt (Oder) nach Abschluss der Bauarbeiten für ein Hochwasserereignis mit der größten Dimension in 200 Jahren sowie für mögliche Eishochwasser gewappnet sein.

Dazu soll die alte, verrostete und aus den 1950er Jahren stammende Spundwand auf 370 Metern Länge durch eine Bohrpfahlwand aus Beton ersetzt werden. Das Bauprojekt setze damit nicht nur neue Standards für die Sicherheit, sondern auch bei der Gestaltung der Uferpromenade, sagte Infrastrukturminister Beermann. Die Verbindung praktischer und ästhetischer Mittel sei beispielgebend für andere Städte und Regionen.