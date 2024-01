Erfurt - Das Hochwasser zum Jahreswechsel hat in Thüringen auch Waldwege in Mitleidenschaft gezogen. Die Landesforstanstalt geht nach eigenen Angaben vom Mittwoch allein für den Südharz von einer Schadenshöhe von rund 300.000 Euro aus. Aus- und Unterspülungen hätten die Forstwege insbesondere in Hanglagen streckenweise dramatisch beschädigt.

Die Sanierung der Forstwege könne erst im Frühjahr erfolgen, wenn der Boden frostfrei und einigermaßen abgetrocknet sei, hieß es. Während die intensiven Niederschläge vor allem den Waldwegen im Südharz zugesetzt hätten, seien die Schäden in Thüringer Wäldern durch die vergangenen Stürme aber überschaubar geblieben.