Das Hochwasser hält Niedersachsen weiter in Atem. Während die Pegelstände an einigen Stellen wieder sinken, steigen sie anderswo weiter an.

Hannover - Die Hochwassersituation in Niedersachsen bleibt auch am Mittwoch angespannt. Mit einer großflächigen Verschärfung der Lage sei in den kommenden Tagen aber nicht zu rechnen, hieß es am Mittwoch vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). „Das Schlimmste ist überstanden, aber es ist noch nicht vorbei“, sagte eine Sprecherin der dpa.

Vor allem an der Mittelweser und an den Oberläufen von Aller, Leine und Oker sei mit weiter steigenden Pegelständen zu rechnen. In den nächsten Tagen sei aber keine größeren, landesweiten Niederschläge zu erwarten, was die Lage etwas entspanne. Erst Ende der Woche sei wieder mit stärkerem Regen zu rechnen.

An der Weser seien zwischen Hannoversch Münden und Höxter inzwischen die Scheitelstände erreicht und das Wasser sinke wieder. Auch an Oker und Innerste sei im Harz trotz des erhöhten Zuflusses aus den Talsperren nicht mit einer Zuspitzung zu rechnen, so die Behörde.

Dienstagfrüh hatten sich an der Oker- und Innerstetalsperre die Notüberläufe geöffnet, nachdem beide Stauseen ihre Kapazitätsgrenze erreicht hatten. „Eine Verschlimmerung der Hochwassersituation in den Flüssen Innerste und Oker ist dadurch aber nicht zu erwarten“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

In Braunschweig kam es in der Nacht nicht zu einem dramatischen Anstieg der Oker. In der Nacht zum Mittwoch hätten sich die Pegelstände auf gleichbleibendem Niveau bewegt, sagte ein Sprecher der Stadt. Das Wasser aus der Okertalsperre im Harz, wo sich am Dienstag der Notüberlauf öffnete, habe sich stark in der Fläche verteilt.

Laut NLWKN sollen die Notüberläufe der beiden Talsperren auch am Mittwoch geöffnet bleiben. Die zuständigen Harzwasserwerke wollten zunächst noch keine Bewertung zur aktuellen Lage an den insgesamt acht Talsperren abgeben. Am Dienstagabend hatten die Wasserwerke mitgeteilt, dass die Füllstände wegen der erhöhten Wasserabgabe leicht zurückgingen. So werde wieder Stauraum für die kommenden Tage geschaffen.

In Bremen bereitet sich die Feuerwehr sich auf einen längeren Hochwasser-Einsatz in einigen Stadtteilen vor. Im Stadtteil Borgfeld wurden die Bewohner von mehreren Häusern an der Wümme evakuiert. Auch im Ortsteil Timmersloh sind Grundstücke vom Hochwasser betroffen. „Timmersloh ist zu 70 Prozent von Wasser verschlossen“, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Um dorthin zu gelangen, müsse man einen sehr großen Umweg fahren.

In Lingen (Emsland) wurde ein Campingplatz an der Ems geräumt. „Das Betreten ist wegen des Hochwasserpegels nicht erlaubt“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Etwa 60 Camper seien betroffen.

Die Stadt Rinteln (Landkreis Schaumburg) hob am Mittwoch die am Tag zuvor ausgesprochene Evakuierung von mehr als 100 Anwohnern einer Straße an der Stadtmauer auf. Der Bereich sei in der Nacht mit einem Hochwasserschutzsystem gesichert worden.

In Celle wurde ein Deich an der Aller durch Hochwasser und Regen beschädigt. Mit Sandsäcken und mobilen Deichen sollten dort nun drei Sicherungslinien aufgebaut werden, teilte der Landkreis mit.

In Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover blieb ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Wasser stecken, nachdem er eine Straßensperrung an der Leine ignoriert hatte, so die dortige Feuerwehr.