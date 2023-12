Hochwasserlage in Celle bleibt angespannt

Celle - Die Hochwasserlage in und um die Stadt Celle bleibt angespannt, auch wenn derzeit keine Eskalation der Lage mehr droht. Die meisten Pegel in der Region würden gleichbleibende oder leicht fallende Wasserstände anzeigen, teilte die Stadt am Freitag mit. Mehrere Flüsse fließen durch das Gebiet, darunter die Aller, Fuhse und Lachte.

Inzwischen würden 40.000 gewöhnliche Sandsäcke und 150 besonders große Säcke, sogenannte BigBags, bereitliegen. Sie seien sofort nutzbar. Am Neuen Rathaus, der CD-Kaserne und dem Schulzentrum Burgstraße könne zudem Sand für private Sandsäcke abgeholt werden. Mindestens zwei Mal am Tag komme das Krisenteam zusammen.

Die Lage sei angespannt, aber beherrschbar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Celle. Es gebe unter anderem voll gelaufene Keller. Wasser aus überfluteten Wohngebieten werde zurück in die Flüsse gepumpt. Zudem seien Notdeiche errichtet worden. In der Stadt Celle gibt es nach Angaben des Landkreises einen Shuttle-Service der Kreisstraßenmeisterei mit höher gelegten Autos, die Menschen zu einer Dialysestation bringen.

Die Stadt appellierte an Menschen, Sperrungen ernst zu nehmen und nur nach Celle zu reisen, wenn es unbedingt notwendig sei. „Durch wachsenden „Hochwassertourismus“ und Verkehr werden Rettungskräfte vielerorts am Durchkommen gehindert.“ Um den Einsatzkräften Mehrarbeit zu ersparen, empfahl die Stadt zudem, an Silvester auf Feuerwerk und Böller zu verzichten. Zudem riet sie Bürgerinnen und Bürgern, Wasser zu sparen, da das Kanalsystem voll ausgelastet sei.

Neben der Stadt Celle sind in der Region unter anderem auch Winsen/Aller und die Samtgemeinde Flotwedel betroffen. In Winsen wurden bereits 10.000 Sandsäcke verbaut, wie der Landkreis mitteilte. In der Gemeinde Langlingen sei der Allerdeich durch den Einbau von Fließ etwas stabilisiert worden.