Braunschweig - In Braunschweig hat sich die Lage trotz des erhöhten Wasserzustroms der Oker nicht verschärft. „Die Hochwasserlage in Braunschweig hat sich stabilisiert“, erklärte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Der Wasserstand der Oker habe sich während der Nacht zu Mittwoch auf gleichbleibendem Niveau bewegt. Das Wasser aus der Okertalsperre im Harz, wo am Dienstag der Notüberlauf geöffnet wurde, habe sich stark in der Fläche verteilt, so der Sprecher. Daher seien die Pegelstände der Oker in Braunschweig nur moderat gestiegen.

Die Böden an den Überflutungsflächen seien inzwischen aber gesättigt, so der Sprecher. Es werde daher etwas dauern, bis das Wasser abfließen könne. Man gehe davon aus, dass die Hochwasserstände noch einige Tage im Bereich des aktuellen Niveaus bleiben. „Es werden nur geringe neue Niederschläge erwartet, so dass das Hochwasser in Braunschweig nach Einschätzung des Krisenstabs heute etwa auf dem aktuellen Stand bleiben wird“, so der Sprecher.

Die mobilen Deiche, die die Stadt am Montag zum Schutz der Innenstadt aufgebaut hatte, werde man voraussichtlich nicht brauchen, so der Sprecher weiter.