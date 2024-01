Einen großen Damm aus Sandsäcken haben freiwillige Helfer und Feuerwehren in den letzten Tagen an der Helme errichtet.

Sangerhausen - Aus Sicht des Landkreises Mansfeld-Südharz ist die Hochwasserlage an der Helme weiter stabil. Der Zufluss in die Talsperre Kelbra habe sich weiter verringert, die Pegelstände entlang der Helme verharrten auf einem stabilen Niveau, teilte der Landkreis am Montag mit. Rund 200 Soldatinnen und Soldaten verstärken weiter gemeinsam mit den Einsatzkräften den Deich bei Oberröblingen. Allein am vergangenen Wochenende seien etwa 110 000 Sandsäcke verbaut worden. Auch der Schulbetrieb laufe bis auf eine Grundschule in Kelbra wieder regulär.