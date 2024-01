Sondershausen/Suhl - In Teilen Thüringens werden von Dienstag an ergiebige Niederschläge erwartet, die die Hochwassergefahr vor allem an Werra, Saale, Unstrut und Zorge wieder steigen lassen. Im Südharz und Thüringer Wald könnten innerhalb von 48 Stunden 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Staulagen bis zu 80 Liter. Oberhalb von 600 Metern sei Schneefall möglich, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena mit.

An der Helme im Kyffhäuserkreis soll am Dienstag entschieden werden, ob ein Deichdurchbruch nochmals vertieft wird, um Hochwasser auf Felder abzuleiten.

Ergiebige Regenfälle könnte es bis Donnerstag in den Kreisen Hildburghausen, Nordhausen, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, im Ilm-Kreis und in Suhl geben, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Nach einer leichten Entspannung der Hochwasserlage an der Helme im Kyffhäuserkreis am Neujahrstag werde in den nächsten Tagen wieder mit einer stärkeren Belastung gerechnet, sagte ein Sprecher des Landratsamtes der dpa. „Sorgen haben wir schon.“

Um die Talsperre Kelbra in Sachsen-Anhalt zu entlasten und Stauraum für die angekündigten Regenfälle zu schaffen, werde mehr Wasser in die Helme abgelassen. Es geht um fünf Kubikmeter Wasser mehr pro Sekunde. Deshalb gebe es Überlegungen, den in den vergangenen Tagen auf 45 Metern Breite vergrößerten Deichdurchbruch bei der Ortschaft Mönchpfiffel-Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis ein zweites Mal zu vertiefen. Zuvor solle aber am Dienstag geprüft werden, ob die Überschwemmungsflächen nahe der Ortschaft noch mehr Wasser aufnehmen könnten.

Laut Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena hatte am Neujahrstag der Wasserstand an allen Hochwassermeldepegeln den Richtwert für den Meldebeginn unterschritten. Eine Ausnahme war der Pegel Hinternah in Hildburghausen. Die fallende Tendenz werde nach den Wetterprognosen jedoch nur bis Dienstagmittag anhalten, hieß es.