Sangerhausen - Im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt kehrt Schritt für Schritt die Normalität zurück. Weil ausreichend Reserven vorhanden seien, könne die Sandsackbefüllung eingestellt und die Arbeit von Helferinnen und Helfern aus anderen Landesteilen schrittweise zurückgefahren werden, erklärte der Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz, André Schröder (CDU), am Mittwoch. Auch solle der Schulbetrieb am Donnerstag im gesamten Landkreis wieder ohne Einschränkungen ablaufen.

Kurz vor Jahresende war im Landkreis Mansfeld-Südharz der Fluss Helme stellenweise weit über seine Ufer getreten. Der Landkreis hatte daraufhin den Katastrophenfall ausgerufen und auch die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Rund 200 Zeit- und Berufssoldaten sind seit vergangenen Freitag vor Ort im Einsatz.

„Die Lage muss auch in den kommenden Tagen beobachtet werden“, sagte Schröder. Am Ende der Woche werde entschieden, ob der Katastrophenfall weiter aufrecht erhalten werden muss. Durch das Ausrufen des Katastrophenfalls liegt die Organisation beim Landkreis. Der Einsatz der Bundeswehr ist derzeit bis zum 14. Januar vorgesehen.