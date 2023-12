Chemnitz - Das Hochwasser steigt weiter in Teilen Sachsens. Für die Flüsse Chemnitz und Würschnitz wurde in der Nacht zum Sonntag die Hochwasserwarnstufe 2 auf der vierstufigen Skala ausgegeben. Es könne in einzelnen Gebieten zu Überschwemmungen kommen, teilte das Hochwasserzentrum Sachsen am frühen Sonntagmorgen mit. Anwohner wurden um Vorsicht gebeten, so sollten sie beispielsweise keine Kellerräume aufsuchen. Die Feuerwehr Chemnitz setzte den Angaben zufolge auch Hochwassersirenen ein, um die Bevölkerung vor der Gefahr zu warnen.

Für den Lungwitzbach am Pegel St. Egidien galt bereits die Alarmstufe 3, die Zwickauer Mulde hatte am Pegel Wechselburg 1 die Stufe 2 erreicht. Ansonsten galt nach den ausgiebigen Niederschlägen der vergangenen Tage an mehreren Flüssen eine Hochwasserwarnung der Alarmstufe 1. Das könnte sich möglicherweise über Weihnachten noch ändern. Auf tschechischem Gebiet stiegen die Pegelstände von Moldau, Elbe und Eger bis Heiligabend weiter, hieß es am Samstag auf der Website der Landeshochwasserzentrale.