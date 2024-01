Näume ragen aus dem Hochwasser der Weser in Achim-Baden.

Verden - Wegen des Hochwassers in Aller, Wümme und Weser drohen im Landkreis Verden nun neue Gefahren durch ansteigendes Grundwasser. „Durch ein Hochwasser im Fluss kann das Grundwasser nicht mehr dorthin fließen, da sich das Flusswasser durch das Hochwasser in den Grundwasserleiter drückt“, sagte die Leiterin der Abteilung Abfall und Wasser beim Landkreis Verden, Melanie Winter-Lücking, laut Mitteilung vom Donnerstag.

Als Resultat steige das Grundhochwasser an und könne auch fern von Gewässern zu Überflutungen führen, warnte sie. Dadurch könnte jetzt auch in Gebäuden abseits der Hochwassergebiete Wasser in die Keller laufen. Besonders gefährdet seien alle Bereiche der Flussniederungen der Wümme, Aller und Weser.