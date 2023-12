Lüchow - Die höchsten Pegelstände an der Elbe erwartet der Landkreis Lüchow-Dannenberg Anfang kommender Woche. Es gebe derzeit keinen Grund zur Besorgnis, teilte der Landkreis am Freitag mit. Auch am Wochenende würden Fachleute die Situation im Blick behalten.

Die Pegelstände in den Zulaufflüssen Jeetzel und Dumme sinken demnach bereits. Von Samstag an sollen die Sieltore zwischen der Elbe und Jeetzel geschlossen werden, damit Wasser aus der Elbe in die Jeetzel gepumpt werden kann. So soll verhindert werden, dass das Hochwasser der Elbe in die Jeetzel drückt. Der Landkreis betonte erneut, dass Menschen Hochwassergebiete und Deiche nicht betreten sollten.