Hochwasser an Elbe in Sachsen steigt weiter

Passanten stehen am Terrassenufer in Dresden an der Elbe.

Dresden - Die Menschen an der Elbe müssen sich auf weiter steigende Wasserstände gefasst machen. Laut Landeshochwasserzentrum sollte am Dienstagnachmittag in Schöna in der Sächsischen Schweiz die Alarmstufe 3 erreicht werden, in Dresden wird dies am Mittwochmorgen erwartet. Grund seien die Schneeschmelze und starke Niederschläge im Riesengebirge.

Dagegen wurden aus dem Gebiet der Zwickauer und Freiberger Mulde rückläufige Wasserstände gemeldet. Lediglich an der Vereinigten Mulde in Bad Düben galt am Dienstag Alarmstufe 3 von 4 - allerdings mit sinkender Tendenz. Dort laufe derzeit der Hochwasserscheitel durch, hieß es. Für die nächsten Tage werde zunächst nicht mit einem starken Wiederanstieg gerechnet. Allerdings sei der Boden gesättigt, so dass bei stärkerem Regen kleinere Bäche und Flüsse rasch wieder anschwellen könnten.