Die Lage an der Oder in Brandenburg entspannt sich weiter. Das zeigt auch die Entwicklung in Frankfurt (Oder).

Frankfurt (Oder) - Auch in Frankfurt (Oder) gilt nicht mehr die zweithöchste Hochwasser-Alarmstufe 3. Das Landesamt für Umwelt teilte mit, dass Oberbürgermeister René Wilke die Stufe um 8.00 Uhr aufgehoben hat. Damit entspannt sich die Hochwasserlage an der Oder in Brandenburg weiter.

In den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland galt bereits am Sonntag wieder die Alarmstufe 2. In der Uckermark war die Stufe 3 bisher nicht ausgerufen worden. Der Hochwasserscheitel der Oder hatte am Sonntag laut Landesumweltamt den Pegel Stützkow bei Schwedt passiert.

Bei Alarmstufe 3 werden einzelne Grundstücke, Straßen oder Keller überflutet, bei Stufe 2 Grünland und Waldflächen in Überschwemmungsgebieten. Bei der höchsten Stufe 4 sind größere Flächen einschließlich Straßen und Anlagen in bebauten Gebieten überflutet. Seit der extremen Hochwasserlage 1997, bei der Orte im Oder-Flussgebiet unterzugehen drohten, wurde vor allem die Sicherung mit Deichen verbessert.