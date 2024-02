Magdeburg - Nach wochenlangen hohen Wasserständen an der Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz entspannt sich die Lage weiter. Am Montagnachmittag konnte am Pegel Bennungen die Alarmstufe 3 aufgehoben werden, jetzt gelte die zweite von insgesamt vier Alarmstufen, hieß es am Dienstag aus der Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg. Seit Längerem war Wasser aus der Talsperre Kelbra kontrolliert in die Helme abgelassen worden. Die Talsperre wurde so entlastet. Am Montag sei die Angabe reduziert worden, weil nun auch weniger Wasser in den Stausee hineinfließe. Bis Freitag ist geplant, die Abgabe aus der Talsperre weiterhin so zu steuern, dass die Alarmstufe 2 beibehalten werden kann.