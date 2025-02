Schon im Laufe des Tages hatte es sich angedeutet: Bei der Bundestagswahl gibt es eine Rekordwahlbeteiligung. Auch in Sachsen-Anhalt.

Höchste Wahlbeteiligung seit 1990 in Sachsen-Anhalt

Rekordbeteiligung seit der Wende: So viele Menschen wie nie haben in Sachsen-Anhalt ihre Stimme abgegeben.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben sich so viele Menschen wie noch nie seit der Wende an der Bundestagswahl beteiligt. Nach zwischenzeitlichen Daten der Landeswahlleiterin gaben mehr als 77,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, obwohl noch nicht alle Wahlbezirke ausgezählt waren.

Der bisherige Höchstwert wurde bei der Bundestagswahl 1998 erreicht. Damals gaben 77,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei den vergangenen vier Bundestagswahlen lag die Wahlbeteiligung zwischen 60,5 und 68,1 Prozent und damit deutlich niedriger.