Das Wochenende wird hochsommerlich heiß und zumindest bis Sonntagabend auch trocken. In den Wäldern steigt dadurch die Brandgefahr.

Am Wochenende steigt die Waldbrandgefahr in Sachsen (Foto: Archiv).

Leipzig - Sachsen steht ein heißes und überwiegend trockenes Wochenende bevor. Das lässt auch die Waldbrandgefahr wieder ansteigen. In nördlichen Teilen des Freistaates wird am Samstag und Sonntag die zweithöchste Stufe 4 erreicht. Ab Sonntagabend sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann kräftige Gewitter voraus. Dadurch soll sich auch die Lage in den Wäldern wieder entspannen.

Der Samstag wird nach Vorhersage der Meteorologen sehr sonnig und hochsommerlich warm. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 32 Grad. Am Sonntag wird es noch heißer mit Höchstwerten zwischen 31 und 34 Grad. Von Westen her sollen am Abend allerdings kräftige Gewitter aufziehen. Sie könnten örtlich Unwettercharakter haben. Die Niederschläge lassen die Waldbrandgefahr wieder sinken. Für Montag erwarten die Fachleute nur noch eine geringe Gefahr.

In Sachsen gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen. Die Stufe 1 steht für eine sehr geringe Gefahr, die 5 für eine sehr hohe Gefahr. Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen. Die häufigste Ursache von Waldbränden im Freistaat ist Fahrlässigkeit.