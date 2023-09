Berlin - Mit Hochseil-Action und zahlreichen Angeboten für Groß und Klein ist am Sonntag der 100. Geburtstag des Westhafens in Berlin-Moabit gefeiert worden. In 40 Metern Höhe balancierten Profis auf einer gut 300 Meter langen Slackline, die quer über das Hafenbecken gespannt worden war. In 30 Metern Höhe konnten Besucher auf den Westhafen schauen - von einem Kran aus. Unten auf dem sicheren Erdboden sorgten unter anderem mehrere Chöre, Food-Trucks und andere Angebote für Festtagsstimmung.

Geburtstagsgrüße kamen unter anderem vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). „Seit hundert Jahren versorgt der Westhafen die Millionenmetropole Berlin. Mehr denn je hilft seine innovative und intelligente Logistik, die Warenströme klimaverträglich in die Hauptstadt zu lenken. Auch in Zukunft wird der Hafen seinen Beitrag dazu leisten, den Verkehr in der Stadt klimafreundlich zu entlasten“, sagte Wegner laut Mitteilung.

Im vergangenen Jahr hat die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft 4,5 Millionen Tonnen Güter und Waren transportiert. Darunter waren Konsumgüter für den häuslichen Gebrauch, Rohstoffe für Energie, Bau, industrielle Vorprodukte oder Agrarprodukte. Der Westhafen als größter Umschlagplatz umfasst allein ein Gelände von 410.000 Quadratmetern - das entspricht umgerechnet rund 45 Fußballfeldern. Auf dem Hafengelände gibt es eigene Lokomotiven, ein Containerterminal, zwei Hafenbecken und zahlreiche Lagersilos.