Potsdam - Bessere Arbeitsbedingungen für Hochschulbeschäftigte, mehr Mitbestimmung für Studenten und mehr Eigenverantwortung für die Einrichtungen: Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl will die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg mit dem neuen Hochschulgesetz noch ein wichtiges Vorhaben unter Dach und Fach bringen. Am Mittwoch stellten die Koalitionsfraktionen in Potsdam ihre Änderungen an dem Gesetzentwurf vor, den Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) im Vorjahr vorgelegt hatte.

Laut dem neuen Gesetz, das kommende Woche im Landtag beschlossen werden soll, bekommen studentische Beschäftigte an den Hochschulen künftig Verträge, die mindestens zwölf Monate laufen. Die Hochschulen werden zudem verpflichtet, für wissenschaftliche Beschäftigte mehr Dauerstellen statt befristete Stellen zu schaffen. Sogenannte sachgrundlose Befristungen von Professuren werden abgeschafft und auch Erleichterungen für Lehrbeauftragte eingeführt.

Vorgesehen sind zudem studentische Vizepräsidenten an den Hochschulen - dass soll aus Sicht von SPD, CDU und Grünen die Mitbestimmung stärken. Von etlichen anderen Veränderungen im Detail verspricht sich die Koalition mehr Autonomie und damit Verantwortung für die Hochschulen.