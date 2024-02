„Friedrich Schiller Universität“ steht am Eingang des Hauptgebäudes der Uni in Jena.

Jena - Das Thema Nachhaltigkeit soll bei der Ausbildung von Ingenieuren an Thüringer Hochschulen künftig eine größere Rolle spielen. Dazu haben sich sieben Hochschulen und Universitäten im Freistaat zum Projekt „Thüringen Lehrt und Lernt nachhaltig“ (ThüLeNa) zusammengeschlossen, wie die koordinierende Ernst-Abbe-Hochschule in Jena am Mittwoch mitteilte. Ziel sei, digitale Studienmodule rund um Nachhaltigkeit zu erarbeiten. Idealerweise solle daraus ein Zertifikatsprogramm entstehen, über das Studierende eine Zusatzqualifikation im Bereich Nachhaltigkeit bekommen können.

Nachhaltigkeit sei inzwischen ein Schlüsselthema in der Ausbildung von Ingenieuren, hieß es. Viele Hochschulen hätten in dem Bereich schon Fortschritte erzielt. Es habe aber noch an übergreifenden Initiativen gefehlt. Das Projekt ThüLeNa richte sich sowohl an Studierende als auch an Lehrpersonal. Es solle Lehrmaterial erstellt und die Lehrenden im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung qualifiziert werden.

Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert das Projekt mit einer Summe von 2,5 Millionen Euro bis Ende 2027. Beteiligt sind auch die Bauhaus-Universität Weimar, die Fachhochschule Erfurt, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Hochschule Nordhausen, die Hochschule Schmalkalden und die Technische Universität Ilmenau.