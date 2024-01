Blick in den Innenhof der Hochschule Merseburg.

Merseburg - Ihren 70. Geburtstag feiert die Hochschule Merseburg mit einer Ausstellung in der Willi-Sitte-Galerie. Nach der Eröffnung am Mittwoch soll die Schau „Es gibt sie noch!“ bis 24. März in dem Merseburger Ausstellungshaus präsentiert werden. Der Hochschule zufolge handelt es sich um eine Mitmach-Ausstellung, die von Studentinnen und Studenten der Angewandten Medien- und Kulturwissenschaft konzipiert wurde.

Es gehe um Umbrüche, Abrisse, Umbauten und Neuanfänge. Dabei sollen auch Legenden und in Vergessenheit geratene Geschichten wieder zum Leben erweckt werden. Gezeigt werden unter anderem Fotografien, Dokumente, Objekte und Erinnerungsstücke ehemaliger Mitarbeiter und Studenten. Besucherinnen und Besucher können selbst Exponate zur Verfügung stellen, Wissen und Dinge hinzufügen, kommentieren und sogar umgestalten, wie es hieß.

Die Hochschule im Süden Sachsen-Anhalts wurde 1954 als Technische Hochschule Leuna-Merseburg gegründet und hat seitdem eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Mehrmals war sie nach eigenen Angaben von Schließung betroffen - in ihrer jetzigen Form wurde sie am 1. April 1992 gegründet. Sie zählt demnach drei Fachbereiche mit 16 Bachelor- und 12 Masterstudiengängen. Rund 3000 Studentinnen und Studenten seien immatrikuliert, hieß es.