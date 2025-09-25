Im Keller eines Wohnhauses verschüttet ein Mann eine Flasche mit Brom. Durch die Dämpfe werden laut Polizei 41 Menschen verletzt – sechs von ihnen sogar so schwer, dass sie in ein Krankenhaus mussten.

Aue - In Aue im Erzgebirgskreis sind bei einem Vorfall mit hochgiftigem Brom in einem Wohnhaus 41 Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen wurden durch die Dämpfe am Donnerstagnachmittag schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik, teilte das Lagezentrum am Morgen mit. Die übrigen 35 wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Der Hauseigentümer habe am Nachmittag im Keller eine Flasche mit Brom verschüttet, hieß es weiter. Die Hintergründe waren auch am Morgen noch nicht bekannt. Die Chemikalie wurde unter anderem durch neutralisierende Stoffe bekämpft – die Messwerte gingen den Angaben zufolge zurück.

Angaben der Polizei zufolge konnten die Bewohner von den drei betroffenen Hausaufgängen kurz nach 21.00 Uhr in ihre Wohnungen zurück. Der Feuerwehreinsatz sei beendet.