Magdeburg - Für die Erstellung eines Hitzeaktionsplans hat die Stadt Magdeburg auch ihre Bürgerinnen und Bürger um Hilfe gebeten. So sollen alle Bereiche und persönlichen Erfahrungen in den Plan einfließen, teilte die Stadt am Montag mit. Der Plan soll die Bevölkerung bei Hitze schützen.

Konkret werden die Bewohnerinnen und Bewohner Magdeburgs gebeten, bis Ende April an einer Befragung teilzunehmen. In dem Plan sollen unter anderem Maßnahmen zur Risikokommunikation, zum Management von Akutereignissen sowie zur langfristigen Anpassung an klimatische Veränderungen und zum Hitzeschutz in kommunalen Gebäuden festgehalten werden, hieß es.