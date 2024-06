Der Sommer ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Zumindest bis Donnerstag. Denn dann drohen starke Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitze-Warnung bis zum Donnerstagabend herausgegeben. Die aktuellen Aussichten.

Hitzewelle trifft Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor kräftigem Unwetter am Nachmittag

In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag mit hoher Wärmebelastung und Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). - War der Juni doch lange Zeit eher grau, regnerisch und recht kühl, zeigt er sich in seiner letzten Woche von der heißen Seite.

In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag mit Temperaturen über 30 Grad und heftigem Gewitter zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben. Das sind die aktuellen Aussichten.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Hitzewarnung und Unwetter am Nachmittag

Der Tag startet zunächst locker bewölkt, ab dem Mittag ist wiederholt mit teils heftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Örtlich ist zudem extremes Unwetter durch Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 28 bis 31 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer langsam ab und es klart auf. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 17 Grad zurück.

Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen und Hagel

Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Die Warnung gilt aktuell bis Donnerstag, 27.06.2024, 14 Uhr.

Amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Weiterhin warnt der DWD in folgenden Regionen vor starkem Gewitter:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Jerichower Land

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Salzlandkreis

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell bis Donnerstag, 27.06.2024, 14 Uhr.

Hitzewarnung für Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Hitze für ganz Sachsen-Anhalt veröffentlicht, die aktuell noch bis Donnerstag, 27. Juni 2024, 19 Uhr.

Lesen Sie auch: Hitzewarnung für die Altmark - Tipps, wie die Temperaturen zu überstehen sind

Der DWD rät, den Aufenthalt in der Hitze möglichst zu vermeiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Zudem hat der DWD eine Vorabwarnung vor Unwetter durch schweres Gewitter für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Börde

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Halle (Saale)

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell am Donnerstag, 27. Juni 2024, von 12 Uhr bis 22 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder ausgeweitet wird.

Regional eng begrenzt kann es zu Überschwemmungen sowie vollgelaufenen Kellern und Unterführungen kommen. Zudem besteht vereinzelt die Gefahr von Sturmböen (um 80 km/h, Bft 9) sowie Hagel und Hagelansammlungen.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Freitag

Der Freitag beginnt zunächst freundlich, neben einzelnen Wolken ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad.