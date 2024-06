In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag mit hoher Wärmebelastung und Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Donnerstag in Sachsen-Anhalt war von Wetterextremen geprägt. Auf eine Hitzewarnung für das ganze Bundesland und teils schwül-heißen 31 Grad folgten ab dem Nachmittag vielerorts Gewitter.

Im Harz und in der Altmark galt zeitweise die höchste Gewitter-Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes.

Doch auch in nahezu allen anderen Landkreisen galten bis zum Abend verschiedene Gewitter-Warnungen in unterschiedlichen Intensitäten.

Gewitter-Warnung für fast ganz Sachsen-Anhalt - zunächst keine Meldung über Schäden

Am späten Abend galt noch zeitweise eine Warnung für den Landkreis Wittenberg sowie eine Gewitter-Vorwarnung für den West von Sachsen-Anhalt von Mansfeld-Südharz über Harz, Börde bis zum Altmarkkreis Salzwedel.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Schadensmeldung lagen am Abend zunächst nicht vor. Andere Bundesländer meldeten hingegen teils heftige Unwetter-Folgen. In Thüringen musste die Bundesstraße 281 bei Neuhaus am frühen Abend wegen Überflutung gesperrt werden.

Vielerorts musste die Feuerwehr ausrücken um Keller leer zu pumpen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen. In Ilmenau setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand.

Am Freitag sind in Sachsen-Anhalt leichte Schauer und vereinzelt auch Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen ab dem Mittag noch einmal auf bis zu 28 Grad. Am Wochenende wird es mit bis zu 30 Grad erneut heiß, wobei am Sonntag Regen und wieder Gewitter möglich sind.