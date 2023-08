Leipzig/Magdeburg - Bei bis zu 35 Grad müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Samstag auf eine hohe Wärmebelastung einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag überwiegend sonnig, in den Mittagsstunden ziehen Wolken auf. Ab dem Nachmittag ist mit Schauern und einzelnen Gewittern mit Starkregen zwischen Harz und Altmark zu rechen. In der ersten Nachthälfte kann es nass werden. Bis auf 17 Grad kühlt es ab.

Viel Sonnenschein und bis zu 31 Grad erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt dann am Sonntag. In den Nachmittagsstunden sind nach DWD-Angaben vereinzelt wieder Gewitter möglich. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen bis auf 12 Grad.

Das Landeszentrum Wald von Sachsen-Anhalt informiert, dass die Waldbrandgefahr in den 11 Landkreisen zwischen eins und zwei liege, also sehr gering bis gering sei.