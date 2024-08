In Berlin und Brandenburg könnte in dieser Woche der diesjährige Temperaturrekord gebrochen werden. Doch passend zum Sommer kommt es danach zum Wetterumschwung.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Die aktuelle sommerliche Hitze hat Berlin und Brandenburg weiter fest im Griff: Für den heutigen Tag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 31 Grad angekündigt. Nur ein paar Quellwolken zeigen sich, die meiste Zeit bleibt es sonnig. Niederschläge werden keine erwartet.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend wolkenfrei. Tagsüber kratzen die Höchsttemperaturen von 32 bis 35 Grad am diesjährigen Temperaturrekord in Berlin und Brandenburg. Am 10. Juli waren in Südbrandenburg 34,8 Grad gemessen worden. Es ist gut möglich, dass der DWD für den Tag noch eine amtliche Hitzewarnung aussprechen wird. Zudem beginnt der Tag sonnig, ehe sich später immer mehr Quellwolken bilden.

In der Nacht zum Freitag beginnt dann der Wetterumschwung: In manchen Regionen kommt es den Prognosen zufolge zu ersten Schauern und Gewittern. Ähnlich wird es am Freitag. Die Höchsttemperaturen von 24 bis 28 Grad werden zeitweise von Windböen und Niederschlägen begleitet. Am Wochenende wird es heiter bis wolkig, in Südbrandenburg sind Schauer und Gewitter möglich.