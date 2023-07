Potsdam - Besonders am Samstagnachmittag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf große Hitze einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für den Tag eine amtliche Hitzewarnung heraus. Bereits um 12.00 Uhr werde in vielen Teilen die 30-Grad-Marke überschritten. Am Nachmittag steigen die Temperaturen weiter und erreichen zwischen Prignitz und Uckermark bis 34 Grad, in Berlin bis 36 Grad und im Süden Brandenburgs bis 37 Grad. Laut DWD hält sich die Hitze aufgrund der Bewölkung bis in die Abendstunden.

Hohe Temperaturen können für den menschlichen Organismus eine starke Belastung sein und zu Dehydrierung, Hitzschlag, Sonnenbrand oder Kreislaufversagen führen. Das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) rät daher dazu, ausreichend Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken und auf alkoholische Getränke zu verzichten. Sinnvoll sei leichte und frische Kost.

Zudem könne man kühle Orte aufsuchen und sich mit Sonnencreme, Hut und Sonnenbrille vor der Sonneneinstrahlung schützen. Empfehlenswert seien kühle Duschen und kalte Wickel. Von Sport und körperlicher Anstrengung in der Mittagshitze rät das Lageso ab - und legt den Menschen ans Herz: „Achten Sie auf Ihre Mitmenschen.“

Besonders älteren Menschen, Kindern, chronisch Kranken und Obdachlosen macht die Hitze zu schaffen. Die Senatsverwaltung für Soziales weist deshalb auf die rund drei Dutzend Angebote der Hitzehilfe für obdachlose Menschen hin. Die Anlaufstellen bieten Bedürftigen von Juni bis August unter anderem kühle Rückzugsorte, Duschen und kalte Getränke.