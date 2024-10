Frankfurt/Main - Die russische Oppositionelle Irina Scherbakowa würdigt Friedenspreisträgerin Anne Applebaum. „Sie zeigt auf, welche Unterstützung Putin diesen Kräften gibt, weil er weiß, dass dieser "Kampf für den Frieden" in Wirklichkeit nur eine verdeckte Unterstützung für seine Aggression ist“, sagte die russische Historikerin. Sie ist Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Applebaum erhält zur Stunde den mit 25.000 Euro dotierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Applebaum habe „die drohenden Katastrophen diagnostiziert und vorhersagt und seit Jahren vor den Gefahren gewarnt, die von Putins Regime ausgehen“, sagte Scherbakowa in ihrer Laudatio auf die polnisch-amerikanische Historikerin in der Frankfurter Paulskirche. „Wenn solche Stimmen im Westen mehr Gehör gefunden hätten, wäre es möglich gewesen, Putin viel früher zu stoppen.“

Nur eine feine Linie trenne die Lüge von der Wahrheit, sagte Scherbakowa. Autokraten und Propagandisten arbeiteten permanent daran, diese Linie zu verwischen. Applebaums Arbeit trage dazu bei, „dass die feine Linie, die die Wahrheit von der Lüge in der Vergangenheit und in der Gegenwart trennt, bestehen bleibt“. Applebaum habe früh erkannt, „dass das, was als eine narrative Linie beginnt, in eine echte Frontlinie münden kann“.