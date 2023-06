Cottbus (dpa) – - Emma Hinze vom RSC Cottbus hat bei den 136. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Cottbus ihren Titel im 500-Meter-Zeitfahren verteidigt. Die WM-Zweite und Europameisterin fuhr am Freitag auf der 333-Meter-Betonpiste in 34,022 Sekunden die schnellste Zeit und siegte vor ihren Vereins- und Nationalmannschaftskolleginnen Lea Sophie Friedrich (34,321) und Pauline Grabosch (34,419). „Es ist cool, hier zu gewinnen, zumal ich mit Lea und Pauline ja starke Konkurrenz hatte. Es zeigt mir, dass ich gut trainiert und eine gute Form habe. Das Ergebnis gibt Selbstvertrauen“, sagte Hinze.

Im Teamsprint der Männer ging der Titel an das Track-Team Brandenburg mit Nik Schröter, Maximilian Dörnbach und Anton Höhne. Das Trio siegte in 59,329 Sekunden im Finale gegen das Sprintteam Thüringen. Im Punktefahren der Frauen holte sich Lea Lin Teutenberg aus Köln die Goldmedaille. Im Ausscheidungsfahren Männer setzte sich Moritz Malcharek (Frankfurter RC 90) durch. Im Scratch der Männer siegte Moritz Augenstein vom RSC Kempten.