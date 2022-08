Hinweise nach neuem Zeugenaufruf im Fall „Mord ohne Leiche“

Goslar - Nach einem erneuten Zeugenaufruf im Fall eines vermutlich getöteten Mannes in Goslar hat die Polizei erste Hinweise erhalten. „Noch ist aber keine heiße Spur dabei“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Leichnam des seit dem 13. April 2021 verschwundenen Familienvaters wurde bisher nicht gefunden, dennoch wurde ein Freund des 51 Jahre alten Mannes in einem Indizienprozess wegen Mordes verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zusätzlich zu dem Zeugenaufruf veröffentlichten die Beamten vom Parkplatz eines Baumarkts Videoaufnahmen, die den mutmaßlichen Täter beim Kauf von Baumaterialien zeigen. Die Ermittler vermuten, dass das Versteck der Leiche möglicherweise als Baustelle getarnt wurde. Das Video hatte am Montagmittag mehr als 20.000 Aufrufe auf Facebook. Zudem sei es über 900 Mal geteilt worden, sagte der Polizeisprecher.

Die Familie des verschwundenen Mannes setzte eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise aus. Die Polizei geht davon aus, dass die Leiche in einem Umkreis von 80 Kilometern Luftlinie um Goslar versteckt wurde.