Magdeburg - Die einen nutzen den Himmelfahrtstag für eine Radtour, andere gehen zum Gottesdienst oder besuchen Feste - das Angebot in Sachsen-Anhalt ist an diesem Donnerstag groß. Auf der Burg Falkenstein im Harz etwa gibt es ein Ritterfest, im Freilichtmuseum Diesdorf ist ein musikalischer Hildegard-Knef-Abend geplant und in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn an der A2 gibt es Sonderführungen an dem ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergang. Die Kirchen laden zu Gottesdiensten ein, mehrere finden unter freiem Himmel statt.

In Magdeburg wird das „Fest der Begegnung“ (11.00 Uhr) gefeiert, das nach den rassistischen Ausschreitungen in Magdeburgs Innenstadt vom Himmelfahrtstag 1994 ins Leben gerufen worden war. Veranstaltet wird es von der Hoffnungsgemeinde Magdeburg, dem Polizeirevier Magdeburg, dem THW-Ortsverband, der Stadt Magdeburg und der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt. Geplant sind ein Bühnenprogramm und Mitmachaktionen, Vereine stellen sich vor und internationale Küche ist vertreten.