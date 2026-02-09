Jena - Die Universität Jena macht sich weiter Hoffnungen auf eine Spitzenposition in der deutschen Unilandschaft. Seit Anfang des Jahres werden zwei Forschungsverbünde als sogenannte Exzellenzcluster gefördert, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Das gilt als eine Vorbedingung für die Förderung als Exzellenzuniversität. Im Sommer wird ein internationales Expertenteam in Jena erwartet - und im Oktober gibt es eine Entscheidung. Sollte es klappen, winken neben Renommee auch zusätzliche Gelder.

Wissenschaftsminister Christian Tischner (CDU) betonte bei einem Besuch in Jena, es gehe darum, Thüringen „einen festen Platz auf der Landkarte exzellenter Forschungsstandorte“ zu sichern. Bis 2028 stelle das Land insgesamt 4,43 Millionen Euro für die Nachwuchsförderung in den Forschungsverbünden zur Verfügung.

Noch in diesem Jahr will die Uni laut Ministerium einen rund 56 Millionen Euro teuren Forschungsneubau für das Exzellenzcluster „Balance of the Microverse“ in Betrieb nehmen, in dem zu Mikroorganismen geforscht wird. Außerdem soll ein Gebäude der Uni für knapp 25 Millionen Euro zum Zentrum für das andere Cluster mit dem Namen „Imaginamics“ umgebaut werden, bei dem es um die Erforschung sozialer Vorstellungen geht. Hier wurde im Dezember ein Förderantrag gestellt. Sollte der durchgehen, teilen sich Bund und Land die Kosten.