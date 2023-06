Halle - Sportchef Thomas Sobotzik will den Halleschen FC künftig leistungsorientierter aufstellen. „Wir wollen nicht nur eine Mannschaft auf dem Platz haben, sondern auch eine dahinter, die jeden Tag das Maximum einbringt. Wir sind Erfolgs-besessen, werden kein Larifari akzeptieren“, sagte der 48-Jährige in einem Interview der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Donnerstag).

Fußball-Drittligist Halle schaffte erst am vorletzten Spieltag den Klassenverbleib. Bislang holte der HFC fünf Neuzugänge. „Um ehrlich zu sein, haben wir ziemlich gepokert, darauf gesetzt, dass wir die Klasse halten. So habe ich auch beizeiten die Gespräche geführt. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das schiefgegangen wäre“, sagte Sobotzik.