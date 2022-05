„Heute tragen wir keine ,Kittelschürze’ mehr“

Lieselotte Reznicek ist eine der älteren Kandidatinnen bei der aktuellen Staffel von GNTM. Die in Salzwedel geborene und in Lutherstadt Wittenberg aufgewachsene 66-Jährige kennen viele noch als Frontfrau der DDR-Band „Mona Lise“. Warum die frühere Musikerin und Lehrerin sich nun für Heidi Klums Laufsteg entschieden hat.

Halle (Saale)/MZ - Es gibt diese Szene, als vier Frauen in atemberaubenden Roben vor „Germany’s Next Topmodel“-Gastgeberin Heidi Klum stehen. Sie versuchen Haltung zu bewahren - auch wenn sie wahrscheinlich sehr nervös sind. Es ist das Ende der diesjährigen Folge zwei der TV-Show, die auch 16 Jahre nach der ersten Ausgabe Woche für Woche Millionen Zuschauer mitfiebern lässt. Der Moment, wenn Heidi Klum mit ihrem so legendären wie viel parodierten Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ verkündet, welche Kandidatin aus dem Wettbewerb fliegt, ist der Höhepunkt jeder Sendung. Drama pur für GNTM-Fans.