Aktuelle Debatte im Landtag von Sachsen-Anhalt zum 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution in der DDR. Welche Lehren sind daraus zu ziehen? CDU-Politiker Guido Heuer hat eine klare Meinung.

Will das Vermächtnis der friedlichen Revolution bewahren: CDU-Fraktionschef Guido Heuer. (Archivbild)

Magdeburg - CDU-Fraktionschef Guido Heuer hat angemahnt, das Erbe der friedlichen Revolution in Deutschland zu bewahren. „Der Mut und die Entschlossenheit der Bürgerinnen und Bürger hatte uns völlig unvorbereitet ein Leben in Einigkeit und Recht und Freiheit geschenkt“, sagte Heuer im Landtag in Magdeburg sichtlich bewegt von den Ereignissen 1989/1990.

Es gebe inzwischen politische Kräfte im Land, die neue Mauern errichteten und die Gesellschaft mit billigen Parolen zu spalten versuchten, sagte Heuer. „Um die Einheit in unserer Bundesrepublik zu bewahren, werden wir uns klar und deutlich gegen jede Form des politischen Extremismus stellen.“ Die Bürger seien 1989 auch für Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit auf die Straße gegangen, so der CDU-Politiker.